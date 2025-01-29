رسائل المقاومة في عملية جديدة لتبادل الأسرى (فيديو)

سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، الأسيرةَ المجندة آغام بيرغر، للصليب الأحمر، من بين ركام مخيم جباليا شمال قطاع غزة، في إطار الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى حسب "اتفاق غزة" القاضي بوقف إطلاق النار.

وأفرجت كتائب القسام عن الأسيرة المجندة بيرغر من ساحة الرزان في مخيم جباليا، وهي تظهر رفقة عناصر وحدة الظل، في رسالة جديدة من المقاومة الفلسطينية للاحتلال الصهيوني والعالم.

وقد أدهشت المقاومة، المتابعين للعملية عن الجانب الصهيوني، والدولي، باختيارها الدقيق لمكان وزمان تحرير الأسيرة الإسرائيلية، خاصة وأن جباليا قد شهدت واحدة من أكثر الجرائم وحشية في تاريخ الإنسان، ومجزرة اودت بحياة الآلاف من المدنيين العزل من النساء والأطفال والشيوخ، أمام أنظار العالم بأسره.

لحظة تسليم كتائب القسـ.ـام للأسيرة الإسرائيلية آغام بيرغر للصليب الأحمر بمخيم جباليا pic.twitter.com/Qio0xx6VjT — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 30, 2025

وفي هذا الأثناء، يتجه الصليب الأحمر لتسلم أسيرين إسرائيليين، محتجزين لدى "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بينهما أربيل يهود، بعد إتمام إجراءات تسليمهما، بحيث سيتم الإفراج عنهما بعد قليل من خان يونس على أنقاض بيت الشهيد يحيى السنوار.

وقال المتحدث باسم سرايا القدس، على تلغرام، إن الحركة "أنهت إجراءات تسليم اثنين من الرهائن المحتجزين لديها وهما أربيل يهود وغادي موزيس، وسيطلق سراحهما اليوم ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى."

ونشرت سرايا القدس مقطعا مصورا للأسيرين يهود وموزيس، خلال الإجراءات النهائية لعملية التسليم.

كما انتشر مقاتلو سرايا القدس في خان يونس جنوبي قطاع غزة حيث من المتوقع إطلاق سراح يهود وموزيس، في وقت قالت إذاعة جيش الاحتلال إن حركة الجهاد تحاول "استغلال إطلاق سراح الأسيرين لإظهار قوتها في خان يونس".

ومن المنتظر أن يتم تسليم الأسيرين يهود وموزيس، من أمام منزل الشهيد يحيى السنوار المدمر في خان يونس جنوبي القطاع الفلسطيني المحاصر.

الإفراج عن 110 أسير فلسطيني

وفي المقابل، ستفرج سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن 110 أسرى فلسطينيين، وتضم قائمة المُفرج عنهم من السجون الصهيونية 32 محكوم بالسجن المؤبد، و48 من ذوي الأحكام العالية، و30 طفلا.

وذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية، أنه سيتم نقل المعتقلين من سجن عوفر لنقطة الإفراج في الضفة والبقية لمعبر كرم أبو سالم. وقد حذر جهاز الأمن الإسرائيلي، ذوي الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم من الاحتفال وسط حملة اعتقالات بالضفة الغربية.

وسيطلق سراح 66 أسيرا إلى الضفة الغربية، كما سيحرر 14 أسيرا مقدسيا سينقلون إلى القدس، و9 أسرى سيرحّلون إلى غزة، بحسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.

وذكر المصدر ذاته أن عدد الأسرى الذين سيبعدون إلى خارج فلسطين عبر مصر من ذوي الأحكام المؤبدة يبلغ 21 أسيرا.