بيان هام من" كناص"

أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، أن مصالحه ستواصل العمل غدا الجمعة الموافق لـ31 جانفي 2025.

ودعا الصندوق في بيان له، كافة أرباب العمل أنه سيتم مواصلة العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع وهذا ابتداء من الساعة الثامنة صباحا (8:00) إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساء (16:30).

وأضاف البيان، أن هذا الإجراء جاء من أجل السماح لهم بتسديد الاشتراكات والتصريح السنوي في مجال الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة وتجنب عقوبات وغرامات التأخير. ودعا الصندوق في بيان له، كافة أرباب العمل أنه سيتم مواصلة العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع وهذا ابتداء من الساعة الثامنة صباحا (8:00) إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساء (16:30).

وأضاف البيان، أن هذا الإجراء جاء من أجل السماح لهم بتسديد الاشتراكات والتصريح السنوي في مجال الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة وتجنب عقوبات وغرامات التأخير.