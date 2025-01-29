الإطاحة باثنين من أكبر البارونات بالوادي

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، من توقيف اثنين من أكبر البارونات المبحوث عنهم، يحترفان ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والتهريب.

وحسب ما أفاد به بيان للدرك الوطني، اليوم الخميس، فإن الموقوفين معروفين بأعمالهما في مجال التهريب، وكذا حملهكا للأسلحة النارية أثناء مختلف تنقلاتهما، والتي يستعملانها في اعتداءاتهما في السطو والسرقة، كما تم حجز بندقية مضخية من نوع "سكوربيو"، ثمانية خراطيش عيار 12 ملم ومركبة.

وتعود وقائع القضية -يقول البيان – "إلى عمليات البحث والتحري المكثفة لأفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالوادي، ليتم تأكيد مكان تواجد المشتبه فيه الرئيسي وذلك على مستوى أحد الأحياء الشعبية لولاية الوادي."

وعلى الفور "تم وضع خطة محكمة وتشكيل دورية موجهة إلى مكان تواجده، أين تم رصده على متن سيارة نوع طويوطا ستايشن، ليتم غلق جميع المسالك التي من المحتمل أن يسلكها."

وأوضح البيان – "هذا الأخير وفور مشاهدته لأفراد الدورية حاول الفرار ليصطدم بجدار إسمنتي لأحد المنازل، ثم ترجل ولاذ بالفرار على الأقدام، أين تم اللحاق به وتوقيفه".

أما مرافقه في الإجرام، فقد أبدى – يضيف البيان – "مقاومة عنيفة وذلك بحمله بندقية مضخية من نوع سكوربيو، ليتم توقيفه وحجز البندقية."

وخلص البيان إلى أنه تم اقتياد الموقوفان رفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، مع إنجاز ملف قضائي للقضية وتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.