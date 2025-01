Tentative marocaine d'exploiter la musique "Raï"

Le concert "Karaoké" réunissant les artistes disparus, Cheb Hasni et Cheb Akil, prévu pour demain, vendredi 31 janvier, à Tanger, au Maroc, a été annulé après l'intervention des familles des deux artistes. Celles-ci n'avaient pas été consultées et ont rappelé qu'elles détiennent des droits à respecter. Elles ont souligné que l'exploitation des chansons de raï et de l'héritage des artistes disparus n'était plus autorisée sans leur consentement, et que des personnes étaient responsables de la défense de ces droits.

Les Marocains n'ont pas apprécié que le raï soit classé comme un patrimoine algérien, et tentent de toutes les manières de tirer profit de ce genre musical. Un concert "karaoké" où des chansons de Cheb Hasni et Cheb Akil devaient être interprétées avait été prévu, mais l'intervention des familles des défunts a fait échouer cette initiative. Cela a forcé la société organisatrice à prendre conscience que ce genre musical a des propriétaires légaux et des droits à respecter. L'entreprise organisatrice a annoncé l'annulation de l'événement prévu à Tanger, après que les familles des défunts aient empêché sa réalisation, alors que des billets avaient déjà été vendus.

Dans un communiqué, l'entreprise a indiqué qu'elle avait prévu d'organiser le concert "karaoké" réunissant les deux artistes le 31 janvier au Centre culturel Boukmakh de Tanger, mais que les familles des artistes avaient un avis contraire et avaient décidé d'empêcher l'événement sur le sol marocain. Elle a précisé que, suite à cette intervention, l'événement était annulé, soulignant que l'événement était destiné aux amateurs de raï, un genre qu'elle qualifie de maghrébin, mais sans mentionner spécifiquement qu'il est algérien. L'entreprise insiste sur l'idée qu'un autre concert sera organisé, et cette fois avec des voix marocaines de raï.

Les annonces concernant un concert holographique de Cheb Hasni et Cheb Akil, prévu à Casablanca, ont également disparu des plateformes de vente de billets et des pages officielles de l'événement, après plusieurs semaines de promotion. Les sociétés marocaines organisatrices des événements tentent de profiter de la popularité de Cheb Hasni pour en tirer des bénéfices financiers, sans respecter les droits des familles des artistes.

Ce n'est pas la première fois que la musique raï suscite des tensions entre le Maroc et l'Algérie, notamment avec l'annulation de concerts. Par le passé, des militants marocains sur les réseaux sociaux ont lancé une campagne pour boycotter les artistes algériens et empêcher leurs spectacles au Maroc. Cela a entraîné l'annulation de concerts pour plusieurs artistes algériens tels que Cheb Bilal, Amine Babylone, Kader Japonais, et d'autres.