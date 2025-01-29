سوناطراك تدرس مشاريع واعدة في موريتانيا

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الخميس، المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات، إسماعيل عبد الفتاح، وناقش معه سبل تعزيز التعاون بين شركة سوناطراك ونظيرتها الموريتانية في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع المحروقات، من الاستكشاف والإنتاج إلى النقل والتسويق.

وشكل الاجتماع، حسب بيان وزارة الطاقة، فرصة لتبادل وجهات النظر حول آفاق الاستثمار المشترك وتطوير مشاريع شراكة ذات أولوية، حيث جدد عرقاب التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة بما يتماشى مع تطلعات البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعكس متانة الروابط التاريخية بين البلدين.

كما شدد الوزير على "استعداد الجزائر، عبر مجمع سوناطراك، لمشاركة خبراتها ودعم الشركة الموريتانية للمحروقات من خلال التكوين ونقل المعرفة التقنية، بما يساهم في تطوير الصناعة النفطية والغازية في موريتانيا".

وأبرز الوزير أهمية إقامة شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكداً أن الجزائر تولي أهمية خاصة لدعم مشاريع استكشاف واستغلال المحروقات في موريتانيا، بما في ذلك استثمارات سوناطراك في هذا المجال.

كما تطرق الجانبان إلى ضرورة تكثيف الجهود لاستكشاف وتطوير الموارد البترولية الموريتانية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للإمكانات الطبيعية المتوفرة، وذلك ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعميق التعاون في مجالات الاستكشاف، الإنتاج، النقل والتحويل.

وقام الوفد الموريتاني بجولات ميدانية إلى المنشآت الإنتاجية والتكوينية التابعة لسوناطراك، حيث تم الاطلاع على الخبرات والإمكانات الصناعية والتقنيات الحديثة المعتمدة في مختلف أنشطة المجمع.

في نفس السياق، وقع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، على مذكرة تفاهم مع نظيره المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات، إسماعيل عبد الفتاح.

وحسب بيان سوناطراك، تحدد مذكرة التفاهم هذه أوجه الاهتمام المشترك، سيما فيما يتعلق باستفادة الطرف الموريتاني من خبرة سوناطراك قصد ترقية قطاع النفط في موريتانيا، حيث تتمحور في فحواها على التعاون فيما يخص نشاطات الاستكشاف والإنتاج في البر وعرض البحر وتمتد إلى تبادل الخبرات والمعلومات، ودراسة فرص إنشاء مخابر مختصة، وإمكانية إنجاز بنىً تحتية لنقل وتخزين المحروقات والمنتجات النفطية.

كما تتناول المذكرة دراسة إمكانية تموين الجانب الموريتاني بالمحروقات والمنتجات النفطية وإنشاء شركة مختلطة لتطوير قطاع المصب النفطي، إضافة إلى تبادل المعارف التكنولوجية وتطوير برنامج أبحاث مشترك حول الهيدروجين الأخضر والأبيض، ومصادر الطاقة البديلة.

كما تعنى هذه المذكرة بتطوير المهارات المهنية لمستخدمي الشركة الموريتانية للمحروقات وتكوينهم ومرافقتهم من طرف خبراء من سوناطراك.

ووفق ذات البيان "يمثل هذا الاتفاق خطوة نوعية في مسار التعاون الطاقوي المستقبلي بين الجزائر وموريتانيا، ويفتح آفاقا واسعة للاستثمارات المشتركة. كما تبرز مذكرة التفاهم هذه رؤية سوناطراك الرامية إلى تمديد نشاطها على المستوى القاري، وتأكيد مكانتها كفاعل رئيسي في مجال الطاقة".