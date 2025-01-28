مولودية وهران تكشف ثالث المسرحين

أعلن نادي مولودية وهران، اليوم الخميس، عن فسخ عقد اللاعب وليد عرجي ليكون بذلك ثالث المسرحين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان النادي الوهراني قد أعلن سابقا عن تسريح الثنائي الناشط في وسط الميدان، أيمن شاذلي والإيفواري سيري جنوليبا.

في المقابل، استقدم زعيم الغرب الجزائري صانع الألعاب عمار بورديم قادما من فريق جمعية الشلف.

ولم يكشف النادي إلى حد الآن عن هوية المدرب الذي سيقود العارضة الفنية للفريق الأول بعد مغادرة التقني الفرانكو مالي إيريك شال، بداية هذا الشهر، من أجل تدريب المنتخب النيجيري.