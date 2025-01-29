أمطار وثلوج في عدة ولايات

أصدرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، مساء اليوم الخميس، تنبيها من المستوى الثاني، باللون البرتقالي، خاص بتهاطل أمطار رعدية في عدة ولايات وتساقط للثلوج في المرتفعات التي يفوق علوها 1200 متر.

وحسب بيان الديون فإن ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، عين تموشنت ووهران ستشهد تهاطل أمطار رعدية تتراوح كميتها بين 20 و40 ملم، وقد تتجاوز 50 ملم محليا وذلك ابتداء من يوم الخميس 30 جانفي 2025 على الساعة التاسعة مساء إلى غاية يوم الجمعة 31 جانفي 2025 على الساعة التاسعة مساء.

كما ستشهد ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، شمال البيض، الأغواط والجلفة تساقطا للثلوج يتراوح سمكها ما بين 05 و10 سم، وذلك ابتداءً من الساعة السادسة صباحا من يوم الجمعة 31 جانفي 2025 إلى غاية الساعة التاسعة مساء من نفس اليوم.