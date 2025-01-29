الرئيس تبون يبعث رسالة إلى نظيره البوتسواني

استقبل وزير الاتصال، محمد مزيان، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بالعاصمة غابوروني، من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا، دوما غيديون بوكو، وفق ما جاء في بيان لوزارة الاتصال.

‎وخلال هذا اللقاء، سلم محمد مزيان رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى نظيره البوتسواني، نقل من خلالها "تحيات السيد عبد المجيد تبون الأخوية وتطلعاته إلى توطيد أواصر التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأجرى وزير الاتصال "محادثات مع الرئيس البوتسواني تمحورت في مجملها حول سبل ترقية التعاون الثنائي، خاصة في ميادين الزراعة والطاقة بين الجزائر وبوتسوانا".

كما شكلت هذه المناسبة "فرصة سانحة لاستعراض الاستحقاقات المقبلة في إطار الأجندة القارية بما يعزز العمل الإفريقي نحو المزيد من التكامل والتضامن".

‎وفي ختام المحادثات، أكد الجانبان "عزمهما على تفضيل آلية التشاور الدائم بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي ويخدم مصالح البلدين والقارة الإفريقية على حد سواء".