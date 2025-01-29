انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة: قبول 21 ملف تصريح بالترشح

بلغ عدد ملفات التصريح بالترشح المودعة والخاصة بانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين، المقررة يوم 9 مارس القادم, الى غاية اليوم الخميس، الرابعة مساء، 41 ملفا، منها 21 ملفا مقبولا، حسب "حصيلة أولية" أوردتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها.

وجاء في البيان الذي تضمن الحصيلة الاولية لعملية سحب وايداع التصريح بالترشح بمناسبة انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة للمنتخبين ليوم 9 مارس 2025 أنه "تبعا للمرسوم الرئاسي رقم 25 -56 المؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 يناير 2025، المتضمن إستداع الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين ليوم 9 مارس القادم، وبناء على أحكام الامر رقم 21 - 01 المؤرخ في 26 رجب 1442 الموافق ل10 مارس سنة 2021، المتضمن القانون العضوي لنظام الانتخابات المعدل والمتم, أفضت الحصيلة الأولية لعملية سحب وإيداع التصريح بالترشح لغاية يوم الخميس 30 يناير 2025، الساعة الرابعة مساءا (16:00) عن المعطيات الاتية :

- عدد استمارات التصريح بالترشح المسحوبة : 143 استمارة.

-عدد ملفات التصريح بالترشح المودعة : 41 ملفا.

-عدد ملفات التصريح بالترشح المقبولة : 21 ملفا, منها 07 ملفات لمترشحين تحت رعاية حزب سياسي و14 ملفا لمترشحين أحرار.

-عدد ملفات التصريح بالترشح المرفوضة : 07 ملفات بسبب عدم إرفاق شهادة تزكية موقعة من قبل المسؤول الاول عن الحزب.

-عدد ملفات قيد الدراسة : 13 ملفا".