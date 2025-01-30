اضطراب جوي يجتاح 48 ولاية

حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من اضطراب جوي قوي قد يجتاح كل ولايات الوطن.

وفي نشرية خاصة، من المستوى الثاني باللون البرتقالي، حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية، مصحوبة بتطاير الرمال بكثافة، تتراوح سرعتها بين 60 و70 كلم/سا، وقد تصل أو تفوق 80 كلم/سا، على ولايات: بشار، جنوب النعامة، البيض، الأغواط، غرداية، المنيعة، تيميمون، بني عباس، شمال أدرار، عين صالح، شمال تمنراست، إليزي، بالإضافة إلى، سعيدة، المسيلة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، تڤرت، الوادي، ورڤلة، جانت، عين ڤزام، برج باجي مختار وتندوف، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، وإلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

فيما ستشهد ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، عين تموشنت، وهران، بالإضافة إلى مستغانم، غليزان، تيسمسيلت، تيارت، استمرار تساقط أمطار غزيرة، تتعدى كميتها 50 ملم محليا، وذلك إلى غاية صباح يوم غد السبت.

وأضافت نشرية خاصة أخرى، أن أمطار غزيرة تتراوح كميتها بين 20 و40 ملم محليا، على ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، سوق أهراس، ميلة، باتنة، قسنطينة، ڤالمة، أم البواقي، تبسة وخنشلة، وذلك ابتداء من التاسعة ليلا، إلى غاية التاسعة ليلا من يوم غد السبت.

كما ستعرف ولايات: المنيعة، الاغواط، غرداية والجلفة، أمطارا غزيرة، تتعدى 30 ملم محليا، وذلك ابتداء السادسة من مساء اليوم، الى غاية السادسة من صباح يوم غد السبت.

كما تستمر صلاحية النشرة الجوية، الخاصة بتساقط الثلوج على كل من ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، شمال البيض، الأغواط، والجلفة، بسمك يتراوح بين 05 و10 سم، إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.