تهجير سكان غزة.. ترامب يضغط على مصر والأردن (فيديو)

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التأكيد على أن مصر والأردن سيقبلان تهجير فلسطينيي قطاع غزة، وكرر أكثر من مرة أنهما سيفعلان ذلك.

جاء ذلك خلال دردشة مع صحافيين بالبيت الأبيض، أمس الخميس، أثناء توقيعه على مذكرات وأوامر تنفيذية، إذ سأله أحد الصحافيين: "أعلن الرئيس المصري (عبد الفتاح السيسي) وملك الأردن (عبد الله الثاني) رفضهما اقتراحك قبول نازحين من غزة، هل هناك طريقة ما لجعلهما يفعلان ذلك؟"، فرد ترامب 3 مرات: "نعم سيفعلان ذلك. سيفعلان ذلك. سيفعلان ذلك".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد قدمنا لهما (مصر والأردن) الكثير، وسوف يقومان بذلك".

ترامب عن رفض مصر والأردن استقبال أهالي غزة: "سيفعلون ذلك، سيفعلون ذلك.. نحن نفعل الكثير من أجلهم وسيفعلون ذلك" pic.twitter.com/z4FdfDD7Zw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 30, 2025

وتوالت ردود فعل مصرية رافضة للتهجير منذ اقتراح ترامب، السبت الماضي، نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، الذي دمره الاحتلال الصهيوني طوال أكثر من 15 شهرا.

وتجنبت الردود الإشارة لمقترح ترامب مباشرة، وأكدت بشكل عام الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين لبلادهم، وذلك بحسب بيان للخارجية المصرية، يوم الأحد، وكلمة لرئيس البرلمان حنفي جبالي، يوم الإثنين، وكلمة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يوم الثلاثاء. وأضيفت إلى ذلك، مواقف رافضة لمقترح ترامب من جهات عدة، بينها الأردن والعراق وفرنسا وألمانيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة.