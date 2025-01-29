أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من نقص الإمدادات، حسب ما كشفته منصة "الطاقة" المتخصصة.

يأتي ذلك مع تقييم الأسواق تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا، أكبر مصدري النفط إلى الولايات المتحدة، التي قد تدخل حيز التنفيذ بداية من 1 فيفري.

وحدّت المخاوف من تراجع الطلب في الصين من زيادة مكاسب أسعار النفط، بعد أن أعلنت بكين انكماشا غير متوقع في نشاط التصنيع في جانفي، فضلا عن توقعات تحسّن الطقس في أوروبا وأمريكا، ما يشير إلى تدهور توقعات الطلب.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس، على ارتفاع، في محاولة لتقليص الخسائر التي تعرّضت لها خلال جلسة الأربعاء.

وبحلول الساعة 07:05 صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم مارس 2025، بنسبة 0,55%، لتصل إلى 77,29 دولارا للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مارس 2025، بنسبة 0,74%، لتصل إلى 73,27دولارا للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع، من المتوقع أن ينخفض سعر خام برنت بنسبة 1,3%، في حين يسير خام غرب تكساس الوسيط إلى تسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 1,69%. ومع ذلك، بالنسبة إلى شهر جانفي، يتجه خام برنت إلى تحقيق مكاسب شهرية بنسبة 3,8%، وهو أفضل شهر له منذ جوان، ومن المتوقع أن يرتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2,3 %.



