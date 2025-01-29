الصحفي السابق محمد بكير في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، أمس الخميس، الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية، محمد بكير، عن عمر ناهز 70 سنة، حسب ما علم لدى أقاربه.

وقد أمضى الراحل كل مساره المهني بوكالة الأنباء الجزائرية، حيث تميز بالاحترافية والكفاءة المهنية والأخلاق العالية، مما مكنه من التدرج في سلم المسؤوليات وتقلد عدة مناصب من بينها رئيس تحرير القسم الدولي.

وبهذه المناسبة، يتقدم وزير الاتصال محمد مزيان، بأخلص تعازيه إثر وفاة الصحفي السابق محمد بكير.

وجاء في رسالة التعزية: "إثر وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية، محمد بكير، يتقدم وزير الاتصال، محمد مزيان، بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد خاصة، وإلى الأسرة الإعلامية كافة، راجيا من المولى العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".



