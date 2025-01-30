أبو عبيدة يعلن عن الأسماء التي سيفرج عنهم غدا السبت (صور)

أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، أبو عبيدة، عن أسماء 3 أسرى قررت "القسام" الإفراج عنهم في قطاع غزة، يوم غد السبت، في إطار اتفاق التبادل المبرم مع الاحتلال الصهيوني.

وجاء في بيان "كتائب القسام"، "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج، يوم غد السبت، الموافق 1 فيفري 2025، عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: عوفر كالدرون، كيث شمونسل سيغال وياردن بيباس".

من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، عن تلقيه قائمة الأسرى المزمع إطلاقهم من "حماس"، مشيرا في بيان له إلى أن "التفاصيل حول إجراءات التبادل تنشر لاحقا، بعد فحص القائمة وإبلاغ العائلات".

ويوم أمس، بثت "كتائب القسام"، مقطع فيديو لعملية تسليم الدفعة الثالثة من الأسرى التي جرى خلالها إطلاق سراح 3 صهاينة مقابل الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الصهيوني.