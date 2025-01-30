هذه الطرق مقطوعة

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة في غلق العديد من الطرق الوطنية والولائية نتيجة تساقط الثلوج.

وأفاد بيان لمصالح الدرك الوطني، اليوم الجمعة، بأن تراكم الثلوج تسبب في غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين البويرة وتيزي وزو، تحديدا على مستوى منطقتي تيكجدة (بلدية الأسنام) وأكوكار (بلدية بشلول).

أما بالنسبة لولاية تيزي وزو، أدى تراكم الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول (بلدية آيت بومهدي)، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور بين البويرة وتيزي وزو. وتسببت الثلوج بولاية تلمسان، في غلق الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين تيرني وسبدو، وكذا الطريق الولائي رقم 112 س الرابط بين القور وسبدو، إضافة إلى الطريق الولائي رقم 107 بين سيدي الجيلالي وسبدو، إلى جانب الطريق الولائي رقم 02 و54 الرابط بين تيرني وعين غرابة.

كما دعت مصالح الدرك الوطني مستعملي الطرقات إلى توخي الحذر أثناء التنقل.