إدارة مولودية الجزائر تطمئن

طمأنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الجمعة، بخصوص الإصابة التي تعرض لها المهاجم زكريا نعيجي في المقابلة الأخيرة ضد شبيبة الساورة.

وحسب بيان النادي العاصمي أكدت الفحوصات الطبية المعمقة التي خضع لها نعيجي، بأنه لا يعاني من أي إصابة خطيرة.

وكان صاحب الـ 30 سنة قد خرج اضطراريا بين شوطي المقابلة بعد تعرضه لتدخل عنيف من لاعب شبيبة الساورة مباركي، هذا الأخير أشهر في وجهه الحكم بطاقة حمراء بعد العودة لتقنية "الفار".

ووفق ذات البيان سيواصل اللاعب العلاج من أجل العودة للميادين في أقرب وقت.

وكان أشبال المدرب خالد بن يحيى قد ضمنوا التتويج باللقب الشتوي بعد خسارة شباب بلوزداد، أمس، ضد شباب قسنطينة، كما يملكون فرصة لتعميق الفارق في الصدارة عندما يحلون ضيوفا على ترجي مستغانم هذا الأحد في آخر مقابلة من تسوية الرزنامة.