Plusieurs routes bloquées en raison des chutes de neige

Les récentes perturbations météorologiques ont entraîné la fermeture de plusieurs routes nationales et de wilaya en raison des importantes chutes de neige, a annoncé la Gendarmerie nationale ce vendredi.

Dans la wilaya de Bouira, l’accumulation de neige a provoqué la fermeture de la Route Nationale (RN) 33 sur le tronçon reliant Bouira à Tizi-Ouzou, notamment au niveau des localités de Tikjda (commune d’El Asnam) et Akoukar (commune de Bechloul).

Dans la wilaya de Tizi Ouzou, la RN 33 est également impraticable au niveau d’Aswel (commune d’Aït Boumahdi), entravant la circulation entre Bouira et Tizi Ouzou.

Dans la wilaya de Tlemcen, les intempéries ont provoqué la fermeture de plusieurs axes, notamment au niveau de la RN 22 entre Terny et Sebdou, le chemin de wilaya 112 S entre El-Gor et Sebdou, la route de wilaya 107 entre Sidi Djilali et Sebdou, les routes de wilaya 02 et 54 reliant Terny à Aïn Ghoraba.

La Gendarmerie nationale appelle les usagers de la route à la plus grande vigilance lors de leurs déplacements.