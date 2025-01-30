الرابطة الثانية: الصراع الثنائي يتواصل

لم تتغير الأوضاع في أعلى هرم الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق) بعد إجراء مقابلات الجولة الـ 17، زوال اليوم الجمعة.

وحقق مستقبل الرويسات فوزا سهلا على حساب متذيل الترتيب، اتحاد سوف، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف تداول على تسجيلها لأصحاب الأرض دردري، بن خيرة وشلابي.

ورفع ممثل الكرة الورقلية رصيده إلى النقطة الـ 41 في الصدارة محافظا على فارق الخمس نقاط الذي يفصله عن الملاحق اتحاد الحراش، هذا الأخير عاد بانتصار ثمين من تنقل صعب إلى قسنطينة لمواجهة المولودية المحلية.

وسيطر زملاء الحارس المخضرم فوزي شاوشي على أغلب فترات المواجهة وضيعوا عدة فرص قبل أن يأتي الفرج في الدقيقة الـ 60 عن طريق المستقدم الجديد بن ساحة الذي وقع هدف الفوز بعد انفراده بحارس "الموك".

وأصبح رصيد النادي العاصمي 36 نقطة في المركز الثاني ويبقى في ملاحقة الرائد وانتظار تعثره لمحاولة الانقضاض على الصدارة ما يوحي بمرحلة عودة ساخنة بين الثنائي.

من جهته، حقق اتحاد عنابة فوزا صعبا على ضيفه، هلال شلغوم العيد، بنتيجة 3-2 ما يبقيه في المركز الثالث برصيد 31 نقطة، وعرفت المواجهة مقاطعة كبيرة لـ "الهوليغانز" الذين احتجوا على النتائج الأخيرة لأبناء بونة ما جعلهم يبتعدون نسبيا عن سباق الصعود.

نتائج الجولة الـ 17:

اتحاد عنابة 3 هلال شلغوم العيد 2

مستقبل الرويسات 3 اتحاد سوف 1

مولودية قسنطينة 0 اتحاد الحراش 1

شبيبة جيجل 3 اتحاد خميس الخشنة 1

أولمبيك المقرن 1 جمعية الخروب 0

نادي التلاغمة 1 اتحاد الشاوية 1

شباب برج منايل 0 مولودية باتنة 0

شباب باتنة 4 اتحاد ورقلة 2