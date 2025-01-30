الجزائر تختم فترة توليها رئاسة مجلس الأمن

اختتمت الجزائر، اليوم الجمعة، فترة توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر جانفي 2025، والتي تميزت بحسن إدارتها وكثافة مبادراتها التي ترمي إلى صون الأمن والسلم الدوليين.

وألقى ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع كلمة شكر أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في ختام جلسة اليوم.

وقال بن جامع، وفق ما نقل التلفزيون العمومي: "قبل رفع الجلسة ولأن هذه الجلسة الرسمية العلنية الأخيرة لشهر جانفي أنتهزها فرصة للإعراب عن خالص تقدير وفد الجزائر لأعضاء المجلس وللأمانة على الدعم الذي قدموه طوال هذا الشهر".

وأضاف الدبلوماسي الجزائري: "كان أملنا أن يفتتح عام 2025 بشكل هادئ ومطمئن لكن كان شهر جانفي حافلا بالأشغال، عبارات الشكر التي قدمتموها للجزائر خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي تؤكد أن المهل الزمنية في جدول أعمال المجلس لم تكن شاغرة".

وفي الختام، تمنى بن جامع التوفيق للصين التي ستخلف الجزائر في رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر فيفري المقبل.