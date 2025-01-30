اعتقال مسؤول كبير في نظام الأسد

ألقت قوات الأمن السورية، اليوم الجمعة، القبض على ابن خالة الرئيس السابق بشار الأسد، على خلفية عدة تهم.

وتم اعتقال العميد عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، والمتهم بـ "ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال الذين طالبوا بالحرية في بداية الثورة السورية".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر لم تسمه، قوله إن قوى الأمن ألقت القبض على عاطف نجيب في ريف محافظة اللاذقية، شمال غربي سوريا.

من هو عاطف نجيب؟

عاطف نجيب، ابن خالة الرئيس السابق بشار الأسد، وُلد في مدينة جبلة الساحلية، وتخرّج في الكلية الحربية قبل أن يلتحق بجهاز المخابرات، حيث شغل مناصب عدة، أبرزها رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن نجيب متهم بعدة جرائم، أبرزها "الفساد واستغلال السلطة"، وتقول إنه "تورّط في ابتزاز رجال الأعمال والمواطنين على حد سواء".

وأوضحت وسائل الإعلام أنه "في عام 2011 اعتقل نجيب مجموعة من الأطفال في درعا بسبب كتابتهم شعارات مناهضة للنظام على جدران مدرستهم، وعندما جاء وجهاء المدينة للتوسط لإطلاق سراحهم، قوبلوا بالإهانة والرفض، حيث نُسب إليه قوله الشهير: انسوا أولادكم".

وكان هذا التصرف أحد العوامل التي أشعلت شرارة الاحتجاجات في درعا، التي أصبحت فيما بعد نقطة انطلاق للثورة السورية، وفق المصدر ذاته.