بوقرة يشرع في التحضير لموعدين هامين

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن المنتخب الوطني للاعبين المحليين، بقيادة المدرب مجيد بوقرة، سيخوض أول تربص تحضيري خلال فترة التوقف الدولي لـ "الفيفا" المقررة من 17 إلى 25 مارس 2025.

ونشرت "الفاف"، بيانا، اليوم الجمعة، عرضت فيه مخرجات اجتماع مكتبها الفدرالي، مؤكدة أن المنتخب المحلي سيحضر لتصفيات بطولة أمم إفريقيا للمحليين (شان)، عكس الأخبار التي تحدثت عن مشاركة الجزائر بمنتخب أقل من 20 سنة.

للتذكير ستقام نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين في كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا شهر أوت المقبل، ومن المنتظر أن يشارك المنتخب الوطني رفقة ستة منتخبات أخرى في دورة مصغرة من أجل حجز مقعدين آخرين في نهائيات "الشان".

وتضم الدورة المصغرة، التي لم يعلن عن تاريخ إجرائها، منتخبات الجزائر، مصر، جزر القمر، جنوب إفريقيا، الغابون، غامبيا ومالاوي.

وسحبت في الـ 15 جانفي الجاري قرعة "الشان" حيث سيتواجد أشبال بوقرة في المجموعة الثالثة في حال التأهل رفقة أوغندا، النيجر، غينيا ومنتخب آخر متأهل من التصفيات.

كما كشفت 'الفاف" في بيانها عن أن المنتخب الوطني المحلي سيحضر لموعد هام آخر هو كأس العرب التي ستقام في قطر شهر ديسمبر المقبل، علما أن المنتخب الوطني توج بآخر نسخة سنة 2021 بقيادة المدرب الحالي مجيد بوقرة.