هذه هي الوضعية المالية لـ الفاف"

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن وضعية مالية مريحة بعد تحقيقها فائضا في الميزانية مع نهاية السنة الماضية.

ونشرت "الفاف"، اليوم الجمعة، بيانا، بخصوص اجتماع مكتبها الفدرالي، وتم الاستماع لعرض رئيس اللجنة المالية، ولد عمار جميل.

وحسب البيان فإن المدقق المالي سجل نتائج مريحة في تقريره السنوي حيث أغلق المكتب الفدرالي الحسابات بنتيجة إيجابية صافية قاربت 4.5 مليار دينار (450 مليار سنتم).

كما أوضح بيان "الفاف" أن المكتب الفيدرالي ناقش واعتمد الميزانية المتوقعة لعام 2025 التي سيتم تقديمها إلى الجمعية العامة.