Le président Tebboune adresse une lettre au président de la Guinée Bissau

Le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été reçu, vendredi à Bissau (Guinée Bissau), par le président de la République de la Guinée Bissau, Umaro Sissoco Embalo, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, Mohamed Meziane "a remis une lettre manuscrite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune à son homologue Bissau-guinéen, lui transmettant ses salutations fraternelles et ses aspirations à la consolidation des liens de coopération bilatérale et des efforts visant à insuffler une nouvelle dynamique aux relations historiques entre les deux pays et les deux peuples frères, tout en consacrant leurs engagements communs pour relever les défis régionaux et continentaux de manière à répondre aux aspirations de l'Afrique en matière de sécurité et de stabilité", précise le communiqué.

Au terme de cette rencontre, Mohamed Meziane a exprimé ses remerciements et sa considération au Président Umaro Sissoco Embalo, pour l'accueil et la lettre de fraternité qu'il lui a remis pour la remettre au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, conclut le communiqué.