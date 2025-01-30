الجزائر تتأسف..

سجل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الجمعة بأكرا، أسفه الشديد للتغير المفاجئ في موقف غانا تجاه قضية الصحراء الغربية، رغم أنها كانت تاريخيا من أبرز المدافعين عن القضايا التحررية العادلة، حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأعرب بوغالي، خلال استقباله من طرف رئيس برلمان جمهورية غانا، ألبان سومانا كينغسفورد باغبين، وذلك في إطار مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في الطبعة الثالثة لـ " حوارات إفريقيا حول الازدهار 2025"، عن "أمله في أن تراجع غانا موقفها، وتعود إلى مواقفها التقليدية الداعمة لحقوق الشعوب، انسجاما مع إرث زعمائها الراحلين الذين ناضلوا لتحقيق التضامن الإفريقي"، يضيف البيان.

وأكد رئيس برلمان جمهورية غانا في مستهل لقائه ببوغالي والوفد المرافق له "عمق وقوة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، والتي تعود إلى ما قبل استقلال غانا"، مشددا على أن "الجزائر كانت ولا تزال مصدر إلهام لغانا بمواقفها التاريخية ومبادئها الثابتة"، معربا عن سعادته بهذا اللقاء الذي اعتبره بـ "المهم".

كما أبرز باغبين "أهمية تكثيف الجهود البرلمانية وتوحيدها، باعتبار البرلمانات الصوت المباشر للشعوب، وذلك من أجل الدفاع عن حقوق الشعوب الإفريقية وتحقيق استقلالها الكامل".

من جهته، "شكر بوغالي نظيره الغاني على حفاوة الاستقبال، معبرا عن سعادته بزيارة غانا للمرة الثانية ممثلا لرئيس الجمهورية في هذا الحدث الهام"، كما أشاد بـ "العلاقات التاريخية القوية التي تجمع البلدين، والتي تعود إلى الحقبة التحررية، حيث توحدا في نضالهما المشترك ضد الاستعمار"، يضيف نفس المصدر.

وفي سياق حديثه، جدد بوغالي "ثبات الجزائر على مبادئ سياستها الخارجية القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار والتعاون، ودعم حركات التحرر العادلة، من أجل القضاء على الاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري في إفريقيا والعالم''.

كما توقف أيضا عند "ضرورة تحقيق الوحدة الإفريقية الكاملة بين الدول والشعوب"، معتبرا ذلك "السبيل الوحيد لضمان استقلال حقيقي في جميع المجالات"، مستشهدا، في هذا الإطار، بأقوال الرئيس الغاني الراحل كوامي نكروما، أحد أبرز رموز النضال من أجل استقلال غانا وإفريقيا.

وأكد بوغالي، في هذا السياق، "أهمية الحفاظ على إرث الزعماء الأفارقة الذين ضحوا من أجل وحدة وسيادة الشعوب الإفريقية، مع ضرورة التصدي لأي تبعية للقوى الأجنبية"، يتابع البيان.

وعلى صعيد آخر -يضيف المصدر ذاته- أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني بـ"الموقف المشرف لجمهورية جنوب إفريقيا في دفاعها عن القضية الفلسطينية، وموقفها الحازم في تجريم جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".

وفي ختام اللقاء، شدد بوغالي على "أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستوى العلاقات السياسية القوية التي تجمع البلدين"، كما أكد "ضرورة تعزيز التعاون البرلماني من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، موجها دعوة رسمية لنظيره الغاني لزيارة الجزائر في أقرب الآجال"، وفقا لما نقله البيان.