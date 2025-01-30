تفاصيل صفقة تبادل الأسرى غدا السبت

نشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، الجمعة، قائمة بأسماء 183 أسيرا فلسطينيا من المقرر أن يفرج الاحتلال الصهيوني عنهم غدا السبت، بينهم 18 محكوما بالمؤبد و54 من ذوي الأحكام العالية، و111 من فلسطينيي غزة المعتقلين بعد 7 أكتوبر 2023.

والقائمة التي نشرها المكتب على منصة تلغرام "تضم 18 أسيرا محكومين بالسجن المؤبد، و54 أسيرا من الأحكام العليا، و111 من الفلسطينيين بغزة الذي تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023".

وبحسب القائمة، فإن 7 أسرى من المقرر الإفراج عنهم غدا السبت سيتم إبعادهم خارج فلسطين.

ومن المقرر الإفراج عن 54 أسيرا فلسطينيا ينتمون لحركة "فتح"، و8 أسرى من حركة "حماس"، و6 من حركة "الجهاد الإسلامي"، واثنين من "الجبهة الشعبية"، واثنين من "الجبهة الديمقراطية".

وفي وقت سابق الجمعة، كشفت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس، عن أسماء 3 أسرى صهاينة ستفرج عنهم غدا السبت ضمن صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الجاري.

وقال متحدث "القسام" أبو عبيدة عبر بيان: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت الموافق 1 فبراير عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: عوفر كالدرون، كيث شمونسل سيغال، ياردن بيباس”.

وتعد هذه الدفعة الرابعة من الأسرى الذين سيفرج عنهم الاحتلال الصهيوني، حيث أفرجت في 20 يناير الجاري عن 90 أسيرا من الأطفال والنساء، وفي 25 الشهر ذاته أفرجت عن 200 أسير من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية.

وفي آخر دفعة أمس الخميس، أفرجت عن 110 من الأسرى بينهم 32 محكوما بالمؤبد و48 من ذوي الأحكام العالية، و30 طفلا ضمن صفقة التبادل.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 صهيونيا اسيرو بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدر بين 1700 و2000.

من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إن الاحتلال يحاول وضع عراقيل لإفشال المفاوضات وصفقة التبادل، فيما تتحلى المقاومة الفلسطينية بمسؤولية عالية.

ومن ضمن بنود الاتفاق، استأنف اليوم معبر رفح البري عمله، لأول مرة منذ سيطرة جيش الاحتلال عليه في شهر ماي 2024 الماضي، فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الدفعة الأولى من الجرحى وذويهم ستتمكن من الخروج من المعبر إلى الأراضي المصرية يوم غد السبت.