"القسام" تسلم 3 أسرى صهاينة ضمن دفعة التبادل الرابعة (فيديو)

سلمت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، أسيرين صهيونيين للجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 جانفي الماضي.

وجرت عملية التسليم وسط حضور مئات الفلسطينيين وانتشار مكثف لعناصر "القسام"، حيث نصبت الكتائب صورا لقادتها الذين استشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في القطاع.

مشاهد من تسليم كتائب القسام الأسير الإسرائيلي عوفر كالديرون إلى الصليب الأحمر في خان يونس#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/2zkGzsvx8R — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 1, 2025

في مقابل ذلك، أفرجت قوات الاحتلال الصهيوني عن 183 فلسطينيا، بينهم 18 محكوما بالمؤبد و54 من ذوي الأحكام العالية، و111 من فلسطينيي غزة المعتقلين بعد 7 أكتوبر 2023.

وفي ميناء مدينة غزة، تتجهز كتائب "القسام" لتسليم أسير صهيوني يحمل الجنسية الأمريكية إلى "الصليب الأحمر" وسط حضور شعبي فلسطيني وانتشار مكثف لعناصر "القسام".