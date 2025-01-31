وهران: ترحيل 176 عائلة إلى سكنات جديدة

أشرفت السلطات الولائية لوهران، اليوم السبت، على عملية ترحيل 176 عائلة، كانت تقطن داخل بنايات هشة، إلى سكنات جديدة، حسبما أفاد به بيان للولاية.

وأشرف والي ولاية وهران، سمير شيباني، على "عملية ترحيل 176 عائلة كانت تقطن داخل بنايات هشة، من بينها 167 عائلة كانت تقطن داخل سكنات هشة بالمندوبية البلدية سيدي الهواري (بلدية وهران)، و9 عائلات كانت تقيم بالمحشر البلدي بحي الحمري، نحو سكنات لائقة تتوفر على جميع ضروريات العيش الكريم بمسرغين"، يضيف البيان.

ووفق المصدر، فإن العملية جندت لها "كافة الوسائل المادية والبشرية، وذلك بحضور رئيس دائرة وهران، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران، مدير السكن، المكلف بخلية السكن بديوان الوالي، المكلف بخلية البيئة وحماية المحيط بديوان الوالي، مصالح الأمن الوطني، والحماية المدنية".