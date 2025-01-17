وفاة الصحفية حيزية تلمسي

توفيت الصحفية بجريدة "الجمهورية"، حيزية تلمسي، ليلة الجمعة، عن عمر ناهز الـ42 سنة، حسب ما أعلنته اليومية العمومية اليوم السبت.

والتحقت الفقيدة بجريدة "الجمهورية" الصادرة بوهران سنة 2004، حيث بدأت مشوارها المهني في القسم الثقافي. وانتقلت لاحقا إلى القسم المحلي، وكانت معروفة بتفانيها في أداء عملها بكل احترافية.

وواصلت الراحلة الكتابة بالشغف نفسه الذي تميزت به طوال مسيرتها المهنية في الموقع الإلكتروني ليومية "الجمهورية". ومنذ فترة، عادت مجددا إلى القسم المحلي.

وإثر هذا المصاب، يتقدم وزير الاتصال، محمد مزيان، بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيدة وأسرة جريدة "الجمهورية"، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم أهلها وزملاءها جميل الصبر والسلوان".. "إنا لله وإنا إليه راجعون".