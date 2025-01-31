الاحتلال يفرج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين

أفرجت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة.

ووصلت حافلات تابعة للصليب الأحمر الدولي، تقل الأسرى المحررين إلى مدينة رام الله، حيث احتشد ذووهم مع مئات الفلسطينيين والصحافيين في الساحة المقابلة لـ"متحف محمود درويش" بمدينة رام الله، وسط حضور ملحوظ للشرطة الفلسطينية.

ووصل الأسرى إلى قصر رام الله الثقافي بمدينة رام الله، حيث كان مئات الفلسطينيين في انتظارهم، وسط رفع الأعلام، والهتاف لغزة والمقاومة، واحتشد الفلسطينيون بالمئات، رغم كل التحذيرات الصهيونية لأهاليهم.

ورفع الأسرى المحررون إشارة النصر ولوّحوا بأيديهم وسط حضور جماهيري حاشد. وبدا الأسرى بهيئة صحية متردية وأجساد نحيلة، وظهر بعضهم عاجزاً عن المشي، وسيخضعون لفحوصات طبية أولية من طواقم طبية تتبع وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني طردت عددا من أهالي الأسرى الفلسطينيين وصحافيين من محيط معتقل عوفر، ولاحقت شبانا داخل بلدة بيتونيا، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى، ليلة الجمعة، قائمة بأسماء 183 أسيرا سيُفرج عنهم، اليوم السبت، ضمن الدفعة الرابعة. وأوضحت المؤسسات، في بيان، أنّ من بين الذين سيُفرج عنهم، 111 اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023، منهم 18 من ذوي الأحكام المؤبدة، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة. وتوزّع الأسرى بين 39 من قطاع غزة و32 من الضفة الغربية، فيما سيتم إبعاد سبعة إلى مصر ضمن شروط الصفقة.