RDC : L'Algérie soutient les efforts de médiation

Le ministère des Affaires étrangères a affirmé, dans un communiqué rendu public ce samedi, que l'Algérie suit avec une profonde inquiétude la reprise et l'escalade du conflit en République démocratique du Congo. Elle appelle à la retenue et à la désescalade afin de créer les conditions propices à une reprise responsable du dialogue et des négociations en vue du rétablissement de la paix dans la région.

Selon le même communiqué, l'Algérie soutient les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, qui ont appelé à un dialogue sincère et de bonne foi entre toutes les parties concernées par ce conflit.

L'Algérie a également exprimé son encouragement et son soutien aux efforts de médiation déployés par le président de la République d'Angola, João Lourenço, et le président de la République du Kenya, William Ruto.

Le communiqué a révélé que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions à Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, pour qu'il entre en contact avec tous les ministres des Affaires étrangères des pays impliqués dans ce conflit ainsi que ceux engagés dans les efforts de médiation.

L'objectif de cette initiative est de réaffirmer la disposition de l'Algérie à soutenir les efforts de médiation en cours et à mobiliser tous les moyens possibles pour contribuer au retour de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo et dans l’ensemble de la région des Grands Lacs.