حجز كمية كبيرة من المهلوسات بالوادي

كشفت مصالح الأمن بولاية الوادي، في بيان، اليوم السبت، عن ضبط أزيد من 100 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغبالين 300 ملغ.

ووفق ذات الهيئة الأمنية تمكنت مصالحها من شل نشاط 03 شبكات إجرامية تنشط في مجال الإتجار بالمؤثرات العقلية خلال ثلاث عمليات متفرقة بحر الأسبوع المنصرم.

وإلى جانب حجز الكمية الكبيرة من المهلوسات، مكنت العمليات من توقيف 09 مشتبه فيهم وحجز 05 مركبات من مختلف الأنواع، حسب ما أورد البيان.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام السادة وكلاء الجمهورية لدى كل من محكمتي الوادي وقمار عن قضية الاستيراد والحيازة والتخزين والنقل والمتاجرة بالمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة التهريب على درجة عالية من الخطورة تهدد الصحة العامة وتبييض الأموال.