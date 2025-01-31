منصب مهم لحيمودي في تونس

أعلنت الاتحادية التونسية لكرة القدم، اليوم السبت، أن مكتبها التنفيذي قرر خلال جلسته الأولى، تعيين الحكم الدولي الجزائري السابق جمال حيمودي مشرفا عاما على قطاع التحكيم.

وأضاف بيان الاتحادية التونسية أن جمال حيمودي أوكلت له أيضا مهمة اقتراح الأعضاء المكونة للإدارة الوطنية للتحكيم وأعضاء اللجان الجهوية وعرضهم على المكتب الجامعي للمصادقة.

وأشرف حيمودي على قطاع التحكيم في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم من جوان 2022 إلى غاية سبتمبر 2023، تاريخ إنهاء مهامه بعد انتخاب رئيس "الفاف" الحالي وليد صادي، كما يشغل حاليا منصب رئيس لجنة التحكيم باتحاد شمال إفريقيا.

يذكر أن الحكم الدولي الجزائري السابق جمال حيمودي (55 سنة) سبق له إدارة عديد المباريات في نهائيات كأس العالم 2014 منها المباراة الترتيبية بين البلد المضيف البرازيل وهولندا، وكأس الاتحادات القارية وكأس العالم للأندية باليابان وشارك في عديد النسخ من نهائيات كأس إفريقيا للأمم.