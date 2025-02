Une quantité importante de psychotropes saisie à El Oued

Les services de sécurité de la wilaya d’El Oued ont annoncé ce samedi dans un communiqué, la saisie de plus de 100 000 capsules de substances psychotropes de type Pregabaline 300 mg.

Trois 03 réseaux criminels spécialisés dans le trafic de psychotropes ont été démantelés lors de trois opérations distinctes menées au cours de la semaine dernière, précise la même source.

En plus de la saisie de cette importante quantité de ces psychotropes, les opérations ont permis l'arrestation de 09 suspects et la saisie de 05 véhicules de différents types, comme indiqué dans le communiqué.

Les suspects ont été présentés devant les procureurs de la République des tribunaux d’El Oued et de Guemar pour des faits liés à l’importation, la détention, le stockage, le transport et le trafic de substances psychotropes dans le cadre d’un groupe criminel organisé, avec des activités de contrebande hautement dangereuses, menaçant la santé publique et le blanchiment d’argent.