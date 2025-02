Tirage au sort de la CAN : La réaction de Sadi

Le président de la Fédération Algérienne de Football, Walid Sadi, a fait sa première déclaration ce samedi, concernant les résultats du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui a placé « les verts » dans le groupe E aux côtés du Burkina Faso, de la Guinée équatoriale et du Soudan.

En marge des travaux de l'assemblée générale ordinaire de la FAF, Sadi a déclaré aux médias que "le groupe est équilibré, il n'y a plus de petites équipes. Il ne faut pas oublier que nous n'avons pas atteint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations lors des deux dernières éditions. Par conséquent, nous devons travailler sereinement pour passer au tour suivant, puis aborder les matchs un par un".

"Pour le moment, nous attendons que la CAF détermine le programme, puis nous discuterons avec l'entraîneur des objectifs et du programme de préparation", a-t-il ajouté.

Le président de la FAF a également confirmé que le principal objectif convenu avec le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, est de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026.

L'équipe nationale est actuellement en tête du groupe 7 des éliminatoires pour le Mondial, avec 9 points, à égalité avec le Mozambique, après 4 journées.

Par ailleurs, Sadi a remercié les membres de l'assemblée générale de la FAF qui ont unanimement approuvé ce samedi, les rapports moral et financier pour l'année 2024, ainsi que les prévisions budgétaires pour l'année 2025.

Il a souligné que les travaux de l'assemblée générale se sont déroulés "dans des conditions extrêmement bonnes, avec un esprit de responsabilité et un désir d'avancer pour le bien du football national", ajoutant que l'année 2024 a été "très réussie et que le solde budgétaire pour cette année était plus que positif".