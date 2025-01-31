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العالم

قيادي في "حماس" يفاجئ الصهاينة

1 فيفري 2025 ()
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قالت وسائل إعلام عبرية أن أحد قيادي حركة "حماس" والذي سبق وأن أعلن الكيان الصهيوني اغتياله قبل أكثر من عام قد ظهر خلال عملية تسليم الرهائن في ميناء مدينة غزة، شمالي القطاع، اليوم السبت.

وأكدت إذاعة القوات الصهيونية، أن قائد كتيبة الشاطئ في كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، هيثم الحواجري، قد شارك في عملية إطلاق سراح الرهينة كيث سيجل.

وأوضحت أنه وفقا للمتحدث باسم قات الاحتلال دانيال هاغاري فقد ظهر وأن "المعلومات الاستخباراتية التي تم الاستناد إليها كانت غير صحيحة، وأن المعني لم يتم القضاء عليه في هذا الهجوم".

وكان الاحتلال الصهيوني قد أعلن في ديسمبر 2023 أنه قتل قائد كتيبة الشاطئ التابعة لـ "حماس" في هجوم.

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