الكشف عن تفاصيل استكمال ملفات الحج

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة تفاصيل رحلات فريضة الحج لهذا العام 1446هـ / 2025م. وفي بيان له، توجه الديوان بنداء إلى "المواطنين الذين تحصلوا على شهادة النجاح لأداء مناسك الحج لهذا الموسم 1446هـ/2025م، الدفتر الصحي، شهادة التأهيل الصحي لأداء مناسك الحج". وحسب البيان، فإن الفئة "مدعوة للتوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج المقدرة بـ 840.000.00 دج شاملة لتذكرة السفر، وذلك من تاريخ: 02 إلى 28 فيفري 2025 م، مرفوقين بـ: جواز السفر البيومتري بمدة صلاحية لا تقل عن 06 أشهر تحسب ابتداءً من تاريخ: 04 جوان 2025، إضافة إلى شهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية لهذا الموسم 1446هـ/2025م، وشهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية". وسيحصل المعنيون على "وصل دفع تكلفة خدمات الحج والمقدرة بـ: 670.000.00 دج، ووصل دفع تذكرة السفر والمقدرة بـ: 170.000.00 دج، على أن يتم الإعلان لاحقا عن باقي الخطوات والإجراءات الإدارية المطلوبة وفقا للآجال الزمنية المحددة لها".