أمطار رعدية وثلوج على هذه الولايات

نبّه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة، على العديد من ولايات الوطن، تستمرّ إلى غاية عصر اليوم الأحد.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، وردت في المستوى الثاني باللون البرتقالي، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من مستغانم، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، تلمسان، تيسمسيلت، الشلف، شمال المدية والبليدة.

كما ستشهد جل الولايات الشمالية للوطن زخات رعدية قوية، فيما تنبه مصالح الأرصاد الجوية، إلى تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 إلى 1300 متر.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى خلال هذا اليوم، بين 13 إلى 16 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 08 درجات إلى 15 درجة بالمناطق الداخلية، وبين 12 إلى 27 درجة بالمناطق الجنوبية.