ترامب يشعل فتيل أزمة تجارية مع الاتحاد الأوروبي

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على واردات الاتحاد الاوروبي، بعد اتخاذ الخطوة ذاتها مع كل من كندا والصين والمكسيك.

وأوضح ترامب موقفه في مؤتمر صحفي بالقول إن "بعض الدول تتعامل مع بلادنا بشكل سيئ في العلاقات التجارية، ما يجعلها تخسر المال."

وأردف بالقول: "حتما سأفرض رسوما على الاتحاد الأوروبي، فأوروبا تعاملت معنا بشكل سيئ".

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة أصبحت غنية عبر التاريخ عن طريق ضرائب الجمارك، مؤكدا أنه سيعود إلى هذه الطريقة، مشيرا إلى أنه قد يفرض رسوما جمركية على الرقائق الإلكترونية والنفط والغاز الطبيعي والصلب والألومنيوم والنحاس.

هذا، وقد وقّع الرئيس ترامب أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين.

ووفق ما ذكره مسؤول في البيت الأبيض، فقد فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا، ورسوما بنسبة 10% على منتجات الطاقة الكنديةن في إجراء يهدف إلى تقليل الارتفاع في التكاليف.

كما أكد المسؤول في البيت الأبيض، لوسائل الإعلام الأمريكية، أن ترامب وقع أمرا بفرض رسوم بنسبة 25% على كل الواردات من المكسيك.

وفي الوقت ذاته فرض ترامب رسوما بنسبة 10% على كل الواردات من الصين تضاف إلى الرسوم الحالية.

ويبرر ترامب هذه الإجراءات باتهام الدول الثلاث بلعب دور في أزمة الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قوية تسبب أزمة هائلة في الولايات المتحدة.

ويقول ترامب إن الصين تصدر المكونات الأساسية للعقار إلى المكسيك، مما يتيح لعصابات المخدرات المكسيكية تصنيع الفنتانيل الذي يتم بيعه بعد ذلك في الولايات المتحدة، كما ينتقد المكسيك وكندا لعدم سيطرتهما بشكل كاف على تدفقات الهجرة غير النظامية.

بذلك يهاجم الرئيس الأميركي الشركاء التجاريين الرئيسيين الثلاثة الذين يمثلون مجتمعين أكثر من 40% من واردات تدخل الولايات المتحدة.

تبني مبدأ المعاملة بالمثل

وفي أول رد رسمي من الدول الثلاث على الأمر التنفيذي الأميركي، غرّدت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، على منصة إكس "نرفض في شكل قاطع افتراء البيت الأبيض الذي يتهم الحكومة المكسيكية بإقامة تحالفات مع منظمات إجرامية"، معلنة عن "إجراءات جمركية مماثلة" ضد واشنطن.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن التعريفات الجمركية الأميركية تنتهك اتفاقية التجارة الحرة التي "تفاوضنا عليها قبل سنوات".

وأكد ترودو أن بلاده سترد برسوم جمركية بنسبة 25% على بضائع أميركية، مؤكدا أن كندا والمكسيك تعملان معا لمواجهة التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على البلدين.

وكانت الحكومتان الكندية والمكسيكية أعلنتا في وقت سابق أنهما ستتخذان إجراءات مضادة للرسوم الأميركية، في وقت حاولتا فيه طمأنة واشنطن بأنهما تعملان على معالجة المخاوف الأميركية بشأن الحدود والتجارة.

وكانت كندا قد عرضت تقديم حلول بديلة لتجنب الدخول في حرب تجارية شاملة، لكن الإدارة الأميركية مضت في تنفيذ قرارها من دون أي تراجع.

وفي بكين، قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد، إن الصين ستطعن على الرسوم الجمركية الأميركية عبر منظمة التجارة العالمية.

وأضافت الوزارة في بيان إن فرض الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة "ينتهك بشكل خطير" قواعد المنظمة، وحثت الولايات المتحدة على "الانخراط في حوار صريح وتعزيز التعاون"، محذرة من أن الحروب التجارية "لا يوجد فيها فائزون"، وتوعدت بالرد بإجراءات مضادة.