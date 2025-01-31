الشرع في زيارة رسمية للسعودية

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، بأن الرئيس السوري، أحمد الشرع، يتجه، اليوم الأحد، بصحبة وزير الخارجية، أسعد حسن الشيباني، إلى السعودية.

وتعتبر زيارة الشرع، اليوم، إلى السعودية علامة فارقة لبداية مرحلة جديدة من العلاقات العربية مع سوريا بعد سقوط النظام السابق.

وهنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العاهل السعودي وولي عهده بعثا "برقية تهنئة للرئيس أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية".