فريق نرويجي يتبرع بعائدات مباراته أمام فريق صهيوني لغزة

قدم فريق بودو جليمت النرويجي مساعدات لأعمال إغاثة في قطاع غزة، وقرر التبرع بجميع عائدات مباراته التي خاضها أمام مكابي تل أبيب الصهيوني في 23 جانفي الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري الأوروبي لصالح الفلسطينيين.

ونشر نادي بودو جليمت النرويجي بيانا رسميا، اليوم الأحد، على موقعه وعبر حسابه علي منصة "إكس" جاء فيه، "سنقوم بالتبرع بجميع عائدات التذاكر المنتظمة من المباراة على أرضنا ضد مكابي تل أبيب إلى الصليب الأحمر، وتخصيصها لأعمال الإغاثة في قطاع غزة".

وأضاف البيان، "يبلغ مجموعها 735000 كرونة نرويجية، ويتم التبرع بها من قبلنا جميعا، حوالى 65 ألف دولار أمريكي.. فلا يمكن لنا أن نتجاهل أو نظهر غير متأثرين بالمعاناة والانتهاكات للقانون الدولي، التي تتكشف في أجزاء أخرى من العالم، رغم أننا فريق كرة قدم، ولسنا طرفا سياسيا، إلا أنه كان من المستحيل تقريبا التمييز بشكل واضح بين الرياضة والسياسة في الفترة التي سبقت المباراة أمام الفريق الإسرائيلي، لكننا نريد المضي قدما وفق القانون الداخلي الخاص بنا الذي يعبر عن فخرنا بعيدا عن ملاعب كرة القدم". ووجه بودو جليمت الشكر لجماهير النادي لضبط نفسها في المواجهة أمام الفريق الصهيوني، وتجاهل استفزازات مشجعي مكابي تل أبيب خلال المواجهة التي فاز بها النادي النرويجي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.