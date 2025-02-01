بريطانيا: اعتقال شخص حرق القرآن في بث مباشر

أفادت وسائل إعلام بريطانية باعتقال رجل في مدينة مانشستر، على خلفية فيديو أحرق فيه نسخة من القرآن، بعد يومين من مقتل العراقي سلوان موميكا، منظم أعمال تدنيس وحرق القرآن في السويد.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الأحد، نقلا عن الشرطة المحلية، إلى أنه تم القبض على الرجل البالغ من العمر 47 عاما بتهمة "ارتكاب جرم مرتبط باضطراب النظام العام بدوافع العنصرية" بالقرب من النصب التذكاري "غولدن أوف لايت" في المدينة، والذي يُخلد ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مانشستر أرينا عام 2017.

ولا يزال الرجل قيد الاحتجاز بعد أن بثت عملية الحرق مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي بجوار النصب التذكاري.

وجاء هذا الحادث بعد يومين فقط من مقتل الناشط المناهض للإسلام سلوان موميكا، الذي أطلق عليه الرصاص بالقرب من ستوكهولم، بعد أن أحرق نسخة من القرآن عام 2023.



