الإطاحة بشبكة مختصة في تهريب المهاجرين بوهران

تمكنت مصالح الأمن بوهران، وبالتحديد المقاطعة الأولى للشرطة القضائية، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين عن طريق تنظيم رحلات الإبحار السري، حيث أسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص من مدبري هذه الرحلات الموسومة "برحلات الموت"، فضلا عن حجز مبلغ مالي من عائدات هذا النشاط الإجرامي تعادل قيمته مليار سنتيم.

وقد جاءت عملية التوقيف بناء على معلومات تحصّل عليها ميدانيا أفراد الفرقة المنفذة للعملية، مفادها قيام أفراد الشبكة بالإعداد والتحضير لرحلات الإبحار السري انطلاقا من مختلف شواطئ الولاية، مقابل مبلغ مالي محدد بـ150 مليون سنتيم عن كل شخص، الأمر الذي استدعى تكثيف التحريات الميدانية من خلال ترصد وتتبع نشاط الأشخاص المشتبه فيهم بعد تحديد هوياتهم وأماكن تواجدهم، ليتم توقيفهم بموجب التنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات والتدابير القانونية المعمول بها.

وحسب بيان مصالح الأمن، فقد تم توقيف المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية بشكل متتابع، مع حجز بحوزتهم مبلغ مالي من عائدات نشاطهم بالعملة الوطنية بقيمة مليار سنتيم، بالإضافة إلى مبلغ آخر بالعملة الأجنبية قدره 410 أورو.

وتم تحرير إجراء قضائي ضدهم موضوعه تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، وتدبير الخروج من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة لشخص أو عدة أشخاص قصد الحصول على منفعة مالية مباشرة لشخص أو عدة أشخاص، زائد تهمة تبييض الأموال، قدموا بموجبه أمام العدالة.