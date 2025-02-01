نعيم قاسم يكشف موعد تشييع حسن نصر الله

أعلن أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم أن موعد تشييع الأمينين العامين الراحلين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، هو يوم الأحد 23 فيفري 2025.

وقال نعيم قاسم، في كلمة له "حول التطورات في جنوب لبنان وتشييع نصر الله"، اليوم الأحد، إن "شهيدنا الأسمى السيد حسن نصر الله استشهد في وقت كانت الظروف صعبة ولم تكن هناك إمكانية للتشييع".

وأضاف أن "الشهيد السيد حسن نصر الله استحوذ على قلوب الأمة والعالم واستطاع أن يكون رمزاً ونموذجاً وأيقونة حقيقية"، "ارتأينا أن يكون التشييع يوم الأحد 23 فبراير 2025".

كما سيتم في التشييع نفسه –يضيف قاسم- "هاشم صفي الدين بصفة أمين عام لأننا بعد 4 أيام أنجزنا انتخابه أمينا عاما".

ودعا نعيم قاسم، إلى "عدم إطلاق النار لا في التشييع ولا قبله ولا في أي مكان وهذا العمل منكر وأذية للناس".

يذكر أنه في 27 سبتمبر الماضي، اغتال الاحتلال الصهيوني حسن نصر الله مع قياديين آخرين بضربة جوية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية" وتبع ذلك حرب استمرت نحو شهرين بين "حزب الله" والصهاينة.