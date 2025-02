RDC : Attaf mène des consultations avec ses homologues africains

Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a mené des consultations avec ses homologues des pays africains concernés par le conflit en République Démocratique du Congo, ainsi qu'avec les pays impliqués dans les efforts de médiation pour trouver une solution pacifique et diplomatique à ce conflit, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié ce dimanche.

Ces démarches s'inscrivent dans le cadre de "l'engagement de l'Algérie dans ses responsabilités en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, et illustrent son souci constant de contribuer activement au renforcement de la paix et de la sécurité sur le continent africain, tout en préservant des relations distinguées entre ses pays", précise la source.

Le communiqué indique que, lors de ses appels téléphoniques avec les ministres des Affaires étrangères de la République Démocratique du Congo et du Rwanda, Ahmed Attaf a discuté des moyens de limiter l'escalade grave dans l'est du Congo, et des mécanismes pour relancer efficacement le processus politique en vue de parvenir à une solution définitive à la crise.

Le ministre a également échangé avec ses homologues d'Angola et du Kenya, saluant l'engagement continu des deux pays en faveur des solutions pacifiques par les voies de Luanda et de Nairobi, réaffirmant le soutien total de l'Algérie à ces efforts et sa disponibilité à accompagner les démarches pour rétablir la sécurité et la stabilité en République Démocratique du Congo et dans toute la région des Grands Lacs, ajoute le communiqué.

Il a également été mentionné qu’Ahmed Attaf a discuté avec les ministres des Affaires étrangères d'Afrique du Sud et de l'Ouganda, s'accordant sur la nécessité de renforcer la mobilisation diplomatique africaine pour résoudre le conflit, en créant un climat de détente et de sagesse pour soutenir les efforts de médiation.

Dans ce cadre, le ministre des Affaires étrangères et ses homologues africains ont salué l'initiative conjointe du groupe de l'Afrique de l'Est et de la Communauté de développement de l'Afrique australe visant à organiser un sommet sur la crise, la considérant comme une occasion importante à saisir pour préparer le terrain en vue d'un cessez-le-feu en République Démocratique du Congo et de créer les conditions nécessaires à un processus de paix durable et juste dans la région.