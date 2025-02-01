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أخبار الوطن

"الجزائر لن ترسل مرضاها إلى فرنسا بعد الآن"

2 فيفري 2025 ()
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 قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في حوار مع يومية "لوبينيون" الفرنسية، إن الجزائر لن ترسل بعد اليوم المرضى إلى فرنسا.

 وتحدث رئيس الجمهورية في الحوار عن الأزمة الدبلوماسية التي يعيشها البلدان، وفي رده حول قضية فاتورة إرسال المرضى الجزائريين إلى فرنسا التي أثارها اليمين المتطرف مقدما رقما خاطئا عن 45 مليون أورو، كذبها وزير الصحة الفرنسي بنفسه متحدثا عن 2,5 مليون أورو فقط واصفا الجزائر بـ الدائن "الجيد".

 وقدم الرئيس في الحوار نفس الرقم مؤكدا "ننتظر منذ 3 سنوات عقد اجتماع مع الطرف الفرنسي لحل هذا المشكل، الجزائر تدفع دائما ديونها، لكن يجب أن تكون الفواتير المقدمة لنا مبررة".

 وأضاف "كما قررنا عدم ارسال المرضى الجزائريين من الآن فصاعدا إلى فرنسا، وسيتلقون العلاج في دول أخرى مثل بلجيكا، إيطاليا، تركيا لتفادي هذا النوع من الجدل العقيم".

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