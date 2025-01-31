فيليب موريس الجزائر تُكرَّم بلقب "أفضل المشغلين" للمرة التاسعة على التوالي

الجزائر jjيناير 2025: تمكنت شركة فيليب موريس الجزائر، للمرة التاسعة على التوالي، من التتويج بلقب "أفضل المشغلين" في الجزائر، شهادة تعكس ريادتها في مجال إدارة الموارد البشرية وتؤكد التزامها الدائم بتوفير بيئة عمل محفزة تلبي تطلعات العاملين وتُعزز من قدراتهم وإبداعهم.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال فرد باتيتشي، رئيس قسم الأفراد وثقافةالشركة في شركة فيليب موريس الدولية: "حصولنا على هذا التتويج المرموق للمرة التاسعة على التوالي هو دليل واضح على العمل الدؤوب الذي يقوم به فريقنا. نحن لا نعتبر الثقافة المؤسسية مجرد سياسة، بل استراتيجية متكاملة يدعمها جميع الموظفين لإحياء قيم الشركة وترسيخ هويتها المؤسسية في جميع جوانب العمل."

من جانبه، أوضح مارك أتينغر، المدير العام لشركة فيليب موريس إنترناشيونال في الجزائر، قائلاً: "إن التزامنا المستمر بسياسات وممارسات إدارة الموارد البشرية أمر بالغ الأهمية لتطوير مهارات مواهبنا في الجزائر. من خلال التركيز على التنوع والرفاهية، لا تعزز هذه الاستراتيجية النمو والابتكار فحسب، بل تشكل أيضًا ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتنا لمستقبل خالٍ من الدخان

حازت الشركة على هذا التتويج بعد عملية تقييم صارمة أجراها Top Employers Institute، والذي اعترف أيضًا بشركة فيليب موريس الدولية كواحدة من أبرز المشغلين عالميًا للعام التاسع على التوالي. وقد شمل التقييم 32 فرعًا للشركة حول العالم، موزعة على مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. وتضمنت المعايير المعتمدة ستة محاور رئيسية تشمل 20 موضوعًا، أبرزها بيئة العمل، التعلم والتطوير، التنوع والشمولية، القيم المؤسسية، والرفاهية.

ويُذكر أن فيليب موريس الدولية تُعد من بين 17 شركة فقط حصلت على لقب "أفضل المشغلين" على المستوى العالمي هذا العام. يعكس هذا التكريم تفاني الشركة في تعزيز ثقافة العمل الإيجابية التي ترتكز على النمو والشمولية، وهو ما يتجسد في "هوية PMI" التي تهدف إلى ضمان شعور كل موظف بالأمان والتقدير والانتماء لرؤية مشتركة.

فيليب موريس الدولية: نحو مستقبل خالٍ من التدخين

تسعى شركة فيليب موريس إنترناشونال (PMI)، وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية في قطاع التبغ، إلى تحقيق مستقبل خالٍ من التدخين. تعمل الشركة على تطوير محفظة منتجاتها لتشمل خيارات صحية تتجاوز التبغ والنيكوتين، في إطار جهودها لإعادة تعريف مفهوم استهلاك النيكوتين. منذ عام 2008، استثمرت PMI أكثر من 12.5 مليار دولار في البحث العلمي والتطوير، بهدف تصميم وتسويق منتجات مبتكرة خالية من الدخان. تشمل هذه الجهود بناء منظومة علمية متكاملة، تغطي مجالات الأبحاث السريرية والسموم، إضافة إلى الدراسات السلوكية والبحثية بعد إطلاق المنتجات في الأسواق.

وفي عام 2022، استحوذت الشركة على Swedish Match، الشركة الرائدة في مجال منتجات النيكوتين الفموية، لتصبح بذلك واحدة من أقوى الشركات العالمية في قطاع المنتجات الخالية من الدخان. يقود هذه الجهود منتجا IQOS وZYN، اللذان حصلا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كمنتجات تبغ منخفضة المخاطر. وما زالت طلبات تجديد الاعتماد لمنتجات إيكوسقيد المراجعة من قبل الإدارة. بحلول 30 يونيو 2024، كانت منتجات PMI الخالية من الدخان متاحة في 90 سوقاً حول العالم، وتُقدر الشركة أن حوالي 36.5 مليون مستخدم بالغ يتجهون إلى هذه المنتجات كبدائل للتدخين. وقد شكلت الإيرادات الناتجة عن هذه المنتجات حوالي 38% من إجمالي العائدات الصافية للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024.

بفضل خبرتها الطويلة وقاعدتها العلمية القوية، أعلنت شركة PMI في فبراير 2021 عن رؤيتها للتوسع في مجالات الصحة والعافية. وتتمثل هذه الرؤية في توفير تجارب صحية شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة الأفراد حول العالم.