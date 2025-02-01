"الكرة في حدائق الايليزيه"

بعد أشهر من الأزمة غير المسبوقة بين الجزائر وفرنسا، قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أن "الكرة في حدائق قصر الايليزيه" (مقر الرئاسة الفرنسية).

وأشار الرئيس في حواره مع يومية "لوبينيون" الفرنسية، "المناخ مع فرنسا أصبح ضارا ونحن نضيع الوقت مع ماكرون".

وعن سؤال حول استعداده لاستئناف الحوار مع باريس، "شريطة أن تكون تصريحات قوية" قال الرئيس "بالطبع، وليس أنا من يجب أن يطلقها (التصريحات)، بالنسبة لي الجمهورية الفرنسية هي الرئيس، هناك أيضا مثقفون ورجال سياسة في فرنسا نحترمهم مثل جون بيار شوفانمون، سيغولين روايال، جون بيار رافاران، دومينيك دوفيلبان هذا الأخير محترم في كافة العالم العربي لأنه يمثل فرنسا كان لها وزن".

وواصل الرئيس قائلا "هؤلاء يجب تركهم يتكلمون دون مقاطعتهم من قبل من يدعون أنهم صحفيون وأهانتهم خاصة في وسائل الإعلام المملوكة لفانسون بولوري، التي مهمتها اليومية هو تشويه صورة الجزائر، وليس لدينا مشكل مع باقي وسائل الاعلام سواء كانت عمومية أو خاصة".