Après plusieurs mois de crise inédite entre l’Algérie et la France, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré que "la balle est dans le camp de l’Élysée".

Dans un entretien accordé au quotidien français L’Opinion, le chef de l’État a souligné que "le climat avec la France est devenu nuisible et nous perdons du temps avec Macron".

Interrogé sur sa disposition à reprendre le dialogue avec Paris, à condition qu’il y ait "des déclarations fortes", Tebboune a répondu : "Bien sûr, mais ce n’est pas à moi de les faire. Pour moi, la République française, c’est le président. Il y a aussi des intellectuels et des hommes politiques en France que nous respectons, comme Jean-Pierre Chevènement, Ségolène Royal, Jean-Pierre Raffarin et Dominique de Villepin. Ce dernier est respecté dans tout le monde arabe, car il incarne une France qui comptait."

"Ces personnalités devraient pouvoir s’exprimer librement, sans être interrompues ou insultées par ceux qui prétendent être des journalistes, notamment dans les médias détenus par Vincent Bolloré, dont la mission quotidienne semble être de ternir l’image de l’Algérie. Nous n’avons aucun problème avec les autres médias, qu’ils soient publics ou privés", a conclu le président Tebboune.