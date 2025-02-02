الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه في الضفة الغربية

يواصل جيش الاحتلال الصهيوني، لليوم الرابع عشر، عدوانه على محافظات جنين وطولكرم وطوباس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، ويقوم بنسف مربعات سكنية ومحاصرة أخرى واعتقال فلسطينيين.

وقال شهود عيان، اليوم الإثنين، إن قوات من جيش الاحتلال الصهيوني، اقتحمت بلدة السيلة الحارثية، غربي جنين، وحاصرت عددا من المنازل.

وذكر الشهود أن الجيش طالب، عبر مكبرات الصوت، من بداخلهما بتسليم أنفسهم. وبينوا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت باتجاه المنزلين، قبل أن تعتقل مواطنين اثنين وتنسحب.

في السياق، ذكرت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، أن مقاتليها فجروا عبوات ناسفة في عدد من الآليات المقتحمة لبلدة السيلة الحارثية. وأوضح البيان أنهم حققوا "إصابات مباشرة" في الآليات.

وفي مخيم جنين المحاصر منذ 14 يوما، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني عمليته العسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. ويوم أمس الأحد، فجر الجيش الصهيوني مربعات سكنية في المخيم لأول مرة منذ العام 2002، وفق محافظ جنين، كمال أبو الرب.

ومنذ 21 جانفي الماضي، بدأ جيش الاحتلال الصهيوني عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، أدت إلى استشهاد 25 فلسطينيا، حتى صباح أمس.

وبالتزامن مع العملية العسكرية على مخيم جنين، ينفذ الجيش الصهيوني اقتحامات لعدد من البلدات المجاورة، أبرزها قباطية وبرقين.

ولليوم الثامن، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني عدوانا عسكريا واسعا في مدينة طولكرم ومخيمها، مع تجريف وتدمير البنية التحتية، واعتقل، خلال الأيام الماضية، عشرات الفلسطينيين وأجبر مئات العائلات على النزوح، فيما قتل 3 فلسطينيين وأصاب آخرين بينهم طفل وصحفية. وحوّل جيش الاحتلال الصهيوني منازل فلسطينية في طولكرم ومخيمها إلى ثكنات عسكرية، بعد أن أجبر السكان على إخلائها.

بموازاة ذلك، يواصل الجيش الصهيوني، لليوم الثاني، عدوانه على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة مخيم الفارعة وبلدة طمون بمحافظة طوباس.