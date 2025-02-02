تيبازة: انقطاع الماء في هذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، اليوم الإثنين، عن برمجة أشغال صيانة دورية على مستوى نظام تحويل المياه لسد كاف الدير، من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، ابتداء من اليوم الإثنين 3 فيفري، إلى غاية الأربعاء 5 فيفري 2025.

وأوضح بيان الشركة أن هذه الأشغال ستتسبب في تأخير برنامج التوزيع على مستوى البلديات التالية: شرشال، سيدي غيلاس، سيدي عمر، مناصر، الناظور (منطقة سيدي موسى)، حجوط، مراد، تيبازة وسيدي راشد.

وأكدت الشركة أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا ابتداء من يوم الأربعاء 5 فيفري 2025.